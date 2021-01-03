EFT ve havale ile para gönderenler dikkat! Paranız yanabilir!
Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti.
Yargıtay'dan 'söz uçar yazı kalır' misali bir karar çıktı. Emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla babasına 16 bin Euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu.
Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti. Açıklama kısmına yazılmayan detayın "var olan bir borcun ödenmek" maksadıyla kabul edileceği karara bağlandı.
Film senaryosuna konu olabilecek dava süreci; yıllardır emeklilik hayali kuran babanın, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyeceği sigorta prim borcunu ödemek için yurt dışında yaşayan oğlundan borç para istemesiyle başladı.
Gurbetçi evlat, babasının talep ettiği 16 bin Euro'yu banka havalesiyle babasına gönderdi. Parayı SGK'ya ödeyen baba emekli olduktan bir süre sonra vefat etti. Anne ise eşinden kalan emeklilik maaşını almaya başladı. Annesine, 'Anne, babama verdiğim borç parayı ödemeyi düşünüyor musun?' diyen evlat, aldığı şok cevapla sarsıldı.