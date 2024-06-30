Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını

Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 2 uçak da alevlerle mücadeleye sortileri ile havadan destek verirken, yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.