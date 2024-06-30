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Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı.

Kaynak: İHA
Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını - Resim: 1

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı.

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Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını - Resim: 4

Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 2 uçak da alevlerle mücadeleye sortileri ile havadan destek verirken, yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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