Ege ovalarında kuru domates mesaisi başladı
Ege Bölgesi'nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde temmuzda hasat edilen domatesler, beyaz örtülere serilmeye başlandı.
Türkiye`de son yıllarda ihracatı hızla artan tarımsal ürünlerden kurutulmuş domateste, üretici bu yıl bereketli bir sezon bekliyor.
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Ege Bölgesi`nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden Torbalı`da temmuzda hasat edilen domatesler, beyaz örtülere serilmeye başlandı.
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Bunaltıcı sıcağın altında çalışan çok sayıda çiftçi ve tarım işçisi, tarlalardan getirilen domatesleri ikiye bölerek örtülerin üzerine sıralıyor.
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Milyonlarca domatesin güneşin altında beyaz örtü üzerine yayılması renkli görüntüler oluşturuyor.
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