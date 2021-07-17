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  4. Ege ovaları kırmızıya büründü

Ege ovalarında kuru domates mesaisi başladı

Ege Bölgesi'nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde temmuzda hasat edilen domatesler, beyaz örtülere serilmeye başlandı.

Türkiye`de son yıllarda ihracatı hızla artan tarımsal ürünlerden kurutulmuş domateste, üretici bu yıl bereketli bir sezon bekliyor. 

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Ege Bölgesi`nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden Torbalı`da temmuzda hasat edilen domatesler, beyaz örtülere serilmeye başlandı. 

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Bunaltıcı sıcağın altında çalışan çok sayıda çiftçi ve tarım işçisi, tarlalardan getirilen domatesleri ikiye bölerek örtülerin üzerine sıralıyor. 

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Milyonlarca domatesin güneşin altında beyaz örtü üzerine yayılması renkli görüntüler oluşturuyor. 

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