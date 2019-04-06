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  3. 06 Nisan 2019 11:50

Ege'de bir huzur köşesi Akçay

Bu haftaki rotamız Güney Marmara’nın cennet köşesi, Ege Denizi’nin kıyısında bir huzur kenti olan Akçay’a olacak.

Ege'de bir huzur köşesi Akçay

Efsanelerin bol olduğu İda Dağı’nın hemen yanıbaşında ve zeytin ağaçlarının bol olduğu bir coğrafyada bulunan Akçay, bağlı olduğu ilçesi Edremit’e 8 kilometre uzaklıktadır.

ZEKİ GÜMÜŞ

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Ege'de bir huzur köşesi Akçay

Akçay, büyükşehir yasasından sonra Balıkesir - Edremit’e bağlı bir mahalle statüsünde yer alıyor. Kazdağları’nın eteğinde yer alması ve denizinin temiz olması nedeniyle özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Akçay’ın kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında 7-8 kat farklılık vardır. Bu da Akçay’a olan ilginin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Akçay, adını Kazdağları’ndan inen Kızılkeçili Çayı’ndan alıyor.

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Ege'de bir huzur köşesi Akçay

AKÇAY’DA GEZİLECEK YERLER Kazdağları’nın eteğinde kurulu olduğu için, bu milli parkın nimetlerinden istifade ediyor.

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Ege'de bir huzur köşesi Akçay

Kazdağı Milli Parkı içinde yer alan Sütüven Şelalesi, Hasan Boğuldu Göleti, Şahinderesi Kanyonu ve Mıhlı Çayı Akçay’a ziyaret edenlerin mutlaka ziyaret listesine alması gereken yerlerdendir

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