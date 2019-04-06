Ege'de bir huzur köşesi Akçay

Akçay, büyükşehir yasasından sonra Balıkesir - Edremit’e bağlı bir mahalle statüsünde yer alıyor. Kazdağları’nın eteğinde yer alması ve denizinin temiz olması nedeniyle özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Akçay’ın kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında 7-8 kat farklılık vardır. Bu da Akçay’a olan ilginin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Akçay, adını Kazdağları’ndan inen Kızılkeçili Çayı’ndan alıyor.