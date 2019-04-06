Ege'de bir huzur köşesi Akçay
Bu haftaki rotamız Güney Marmara’nın cennet köşesi, Ege Denizi’nin kıyısında bir huzur kenti olan Akçay’a olacak.
Efsanelerin bol olduğu İda Dağı’nın hemen yanıbaşında ve zeytin ağaçlarının bol olduğu bir coğrafyada bulunan Akçay, bağlı olduğu ilçesi Edremit’e 8 kilometre uzaklıktadır.
ZEKİ GÜMÜŞ
Akçay, büyükşehir yasasından sonra Balıkesir - Edremit’e bağlı bir mahalle statüsünde yer alıyor. Kazdağları’nın eteğinde yer alması ve denizinin temiz olması nedeniyle özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Akçay’ın kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında 7-8 kat farklılık vardır. Bu da Akçay’a olan ilginin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Akçay, adını Kazdağları’ndan inen Kızılkeçili Çayı’ndan alıyor.
AKÇAY’DA GEZİLECEK YERLER Kazdağları’nın eteğinde kurulu olduğu için, bu milli parkın nimetlerinden istifade ediyor.