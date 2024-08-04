Ege'deki balık çiftlikleri denetlendi, işte sonuçlar...

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 17'nci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Şen, "Avrupa Birliği ülkeleri arasında 1'inci sırada yer almaktayız. Dünyada çipura ve levrek yetiştiriciliğinde 1'inci, gökkuşağı alabalığı türünde ise 2'nci sıradayız" dedi. Türkiye'de yetiştiricilikle üretilen balıklara ön yargıların azaldığını söyleyen Prof. Dr. Şen, "İnsanımız gerçekten yetiştiricilikle üretilen balıkların güvenli olduğunu anladı. Çünkü yetiştiricilikle ürettiğimiz balıkları yumurtasından, yavrusuna, yediği yeme kadar her şeyini titizlikle takip ediyor ve biliyoruz. Su ürünleri çiftliklerimiz hijyen ve sağlık açısından hem ilgili bakanlığımızın görevli birimleri tarafından düzenli aralıklarla hem de yurt dışı sertifikasyon firmaları tarafından habersiz olarak denetleniyor. Dünya standartlarında balık üretimi yapıyoruz. Avrupalı hangi kalitede balığı tüketiyorsa bizim halkımızda aynı kalitede balığı tüketiyor, dolayısıyla yetiştiricilikle üretilen balıklar güvenle tüketilebilir" diye konuştu.