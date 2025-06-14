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  4. Ege'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını: Alevler evlere sıçradı

Ege'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını: Alevler evlere sıçradı

Denizli, Aydın ve İzmir'de orman yangını çıktı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise tarım arazisi alevlere teslim oldu.

Kaynak: DHA
Ege'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 1

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

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Ege'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 2

Sapaca Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı noktada başladığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 ilk müdahale aracı, 19 arazöz, 2 iş makinesi ve 57 personelle sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü, 2 hektarlık alan zarar gördü. 

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Ege'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 3

AYDIN'DA ORMAN YANGINI

Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

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Ege'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını: Alevler evlere sıçradı - Resim: 4

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. 

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

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