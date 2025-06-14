Ege'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını: Alevler evlere sıçradı
Denizli, Aydın ve İzmir'de orman yangını çıktı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise tarım arazisi alevlere teslim oldu.
Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.
Sapaca Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı noktada başladığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 ilk müdahale aracı, 19 arazöz, 2 iş makinesi ve 57 personelle sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü, 2 hektarlık alan zarar gördü.
AYDIN'DA ORMAN YANGINI
Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.