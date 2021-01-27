Ege'yi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!
Ege'yi fırtına vurdu. Birçok kentte, binaların çatıları uçtu, aydınlatma direkleri ile ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrildi. Direklerin zarar görmesiyle elektrik kesintileri de yaşandı.
Ege'yi fırtına vurdu. Birçok kentte, binaların çatıları uçtu, aydınlatma direkleri ile ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrildi. Direklerin zarar görmesiyle elektrik kesintileri de yaşandı.
Denizli'de akşam saatlerinden bu yana hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, bir apartmanın çatısı tamamen uçtu. Enkaz altında kalan araçların zarar gördüğü, telefon ve elektrik tellerinin koptuğu fırtına, bir mahalleyi karanlıkta bıraktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 26-27 Ocak tarihleri arasında Denizli için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 / 1 Sokak dört ailenin yaşadığı bir apartmanın çatısı uçtu.