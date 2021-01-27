Ege'yi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 26-27 Ocak tarihleri arasında Denizli için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 / 1 Sokak dört ailenin yaşadığı bir apartmanın çatısı uçtu.