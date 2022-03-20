Eğitime ara veren il sayısı arttı: İşte 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller

AĞRI

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçedeki taşımalı ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay, il merkezindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün ile ara verilmiştir"denildi.