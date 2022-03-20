Eğitime ara veren il sayısı arttı: İşte 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller
Yoğun kar yağışının yeniden Türkiye'yi etkisi alması üzerine çok sayıda ilimizde eğitime ara verildi. İşte 21 Mart Pazartesi günü alfabetik sırayla eğitime ara verilen illerimiz.
AĞRI
Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçedeki taşımalı ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay, il merkezindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün ile ara verilmiştir"denildi.
AMASYA
Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.
ARDAHAN
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.
BARTIN
Bartın’ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, “İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.