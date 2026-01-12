Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği iller

BATMAN

Batman’ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kozluk Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda; ilçede kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşeceği ve buna bağlı olarak buzlanma ile don olaylarının artabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 13 Ocak Salı günü ilçe genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Sason Kaymakamlığı’nın duyurusunda da ilçede bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilerek, 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Açıklamalarda ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.