Eğlence mekanında beyzbol sopalı dayak ve gasp dehşeti!

BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜLER

Ancak 3 arkadaş içkiyi bardaklara doldurmadan mekan çalışanlarıyla aralarında hesap nedeniyle tartışma çıktı. A.A.’nın "İçmediğim içkinin parasını ödemem" demesi üzerine çalışanlar A.A., O. B. ve H.B.’yi dışarı çıkardı. Burada çıkan kavgada 3 arkadaş mekan çalışanları tarafından silah çekilerek beyzbol sopasıyla darbedildi. Saldırganlar A.A.‘nın cebindeki 3 bin 700 lirayı da gasbetti.