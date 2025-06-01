Eğlence mekanında beyzbol sopalı dayak ve gasp dehşeti!
İstanbul Taksim'de eğlence mekanına giden 3 arkadaş, kendilerinden içmedikleri içkinin parasını isteyen mekan çalışanları tarafından beyzbol sopasıyla darbedildi. 3 bin 700 lirası zorla gasbedilen 3 arkadaş durumu polise bildirdi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 06.50 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O. B., H.B. ve A.A. Taksim Meydanı’nda bir eğlence mekanına girdi. Burada bir süre eğlenen 3 arkadaştan O.B., masaya içki istedi.
BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜLER
Ancak 3 arkadaş içkiyi bardaklara doldurmadan mekan çalışanlarıyla aralarında hesap nedeniyle tartışma çıktı. A.A.’nın "İçmediğim içkinin parasını ödemem" demesi üzerine çalışanlar A.A., O. B. ve H.B.’yi dışarı çıkardı. Burada çıkan kavgada 3 arkadaş mekan çalışanları tarafından silah çekilerek beyzbol sopasıyla darbedildi. Saldırganlar A.A.‘nın cebindeki 3 bin 700 lirayı da gasbetti.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada olaya 7 şüphelinin karıştığı tespit edildi.
Kamera görüntülerinden şüphelilerin, Ş.K. (33), E.A. (40), E. C. (46), M.K. (20), H.Ö. (43), İ. K. (25), ve M.A. (36) olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelileri olayda kullanılan tabancayla birlikte gözaltına aldı.