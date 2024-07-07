Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eğlence mekanında etrafa rahatsızlık veren ve dışarı çıkartılan bir şahıs olay yerine tekrar gelerek silahlı saldırıda bulundu.
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde eğlence mekanında eğlenenleri rahatsız eden ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi eğlence mekanından çıkarıldı.
Şüpheli dışarı çıkarıldıktan sonra, silahıyla eğlence mekanının önüne geri geldi. Eğlence mekanı önünde bekleyen çalışanlara ateş etmeye başlayan şüpheli, bir kişiyi ayağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüphelinin eğlence mekanı önünde ateş etiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin belindeki silahı çıkardığı ve ateş etmeye başladığı anlar görülüyor.
Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir süre sonra tekrar eğlence mekanının önüne gelerek ateş etmeye devam ediyor. O sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuluyor.
Şüpheli silahlı saldırının ardından koşarak olay yerinden ayrılıyor.