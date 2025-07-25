Eğlence mekanında şoke eden olay: Arkasından yaklaştığı kadının başını masaya vurdu
Ünlü tatil cenneti Bodrum'da bir eğlence mekanında, L.U. adlı kadın, A.E. isimli kadının saldırısına uğradı. A.E., arkasından yaklaştığı kadının başını masaya vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Temmuz saat 02.30 sıralarında Karaova Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. L.U. adlı kadın, arkadaşlarıyla birlikte oturan eski eşinin bulunduğu mekana geldi. L.U., henüz bilinmeyen nedenle, masada oturan A.E. adlı kadın arkasından yaklaşarak başını bir anda masaya vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A. E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan A.E.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili şikayet üzerine gözaltına alınan L. U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde L. U.'nun mekana girdikten sonra arkadan yaklaşarak A. E.'nin başını masaya vurduğu anlar yer aldı. (DHA)