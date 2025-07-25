Eğlence mekanında şoke eden olay: Arkasından yaklaştığı kadının başını masaya vurdu

Olay, 22 Temmuz saat 02.30 sıralarında Karaova Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. L.U. adlı kadın, arkadaşlarıyla birlikte oturan eski eşinin bulunduğu mekana geldi. L.U., henüz bilinmeyen nedenle, masada oturan A.E. adlı kadın arkasından yaklaşarak başını bir anda masaya vurdu.