Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Kanlar içinde kalan İ.Y. iş arkadaşlarınca Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahsın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.