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  3. 29 Aralık 2018 11:00

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Ankara’da bir eğlence mekanında çıkan hesap kavgasında taraflardan birinin silahına sarılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, Bayındır 1 Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında, iş yeri çalışanlarıyla müşteri arasında hesap anlaşmazlığından dolayı tartışma yaşandı.

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Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Giderek alevlenen tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgadan bir süre sonra yeniden mekana gelen henüz kimliği belirlenemeyen müşteri, yanında getirdiği silahı iş yeri çalışanı İ.Y.’ye doğrultarak ateşledi. Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan İ.Y. yerde hareketsiz kalırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Kanlar içinde kalan İ.Y. iş arkadaşlarınca Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahsın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Mekanın bulunduğu alanı abluka altına alan ekipler, kayıplara karışan zanlının yakalanması için alarm durumuna geçti. İş yeri çalışanları ve müşterilerin ifadesini alan ekipler, çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleme altına aldı.

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