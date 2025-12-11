Eğlence mekanından kovuldu, geri dönüp solisti öldürdü!
Adana'da hesabı ödemeyince eğlence mekanından dışarı atılan şahıs, bir süre sonra geri dönerek mekanın ortağı ve solisti K.A.'ya kurşun yağdırdı. Saldırıda K.A. hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, eğlendiği mekanda hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti K.A. tarafından uyarıldı.
Duruma sinirlenen kişi, masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlattı. Bunun üzerine bu kişi, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.
Bir süre sonra mekana arkadaşlarıyla birlikte dönen şüpheli, A.'yı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada, şüpheli ile arkadaşları tabancalarla ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan A. ile A.D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan A., kurtarılamadı. A.'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.