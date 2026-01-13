Ehliyetine el konulan alkollü trafik canavarının pişkinliği de yaptığı da ''pes'' dedirtti

Alkol kontrolünün ardından trafik polisleri ceza işlemleri için çalışma başlattı. Ehliyet tespiti ve araç sorgulaması esnasında sürücüden polis memurlarına yönelik pes dedirtecek açıklamalar geldi. Polisin yüzüne karşı itirafta bulunurcasına övüne övüne nasıl içtiğini anlatan alkollü sürücü, "İyi alkol içtim, vallahi on numara içtim. Her gün içiyorum. Bundan sonra da iyi içeceğim" dedi. Polis memurlarını bile şaşırtan sürücü zaman zaman ayakta durmakta da güçlük çekerken, eline aldığı ceza makbuzuna bakarak polis memurlarına "Kaç para kestiniz?" diye sordu. Polisin ceza miktarını bildirmesiyle bu kez polis memurlarına, "Allah razı olsun, hiç önemli değil. Devletimizin canı sağ olsun, helali hoş olsun" şeklinde konuştu.