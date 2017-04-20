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  3. 20 Nisan 2017 12:30

Dünyanın ez zeki adamı bile karısına böyle davranıyorsa

Bilim dünyasına yaptığı katkılar ve dehasıyla tanıdığımız Albert Einstein'ın özel hayatı da profesyonel hayatı kadar hareketliymiş...

Dünyanın ez zeki adamı bile karısına böyle davranıyorsa

Tarihin gördüğü en önemli fizikçilerden olan Albert Einstein’ın dünyaya kattıkları anlatmakla bitmez. Nazi Almanyası’nda bir Yahudi olarak hayatını sürdürmeye çalışırken 1933 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti.

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Dünyanın ez zeki adamı bile karısına böyle davranıyorsa

Einstein’ın profesyonel hayatıyla ilgili çok şey öğrenmek mümkün. Ama Einstein’la ilgili asıl etkileyen bilgiler özel hayatıyla ilgili olanlar. Hem ulaşılması zor olduğundan hem de böyle bir bilim insanının günlük hayatını nasıl yaşadığını öğrenmek insanların ilgisini çok çekiyor.

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Dünyanın ez zeki adamı bile karısına böyle davranıyorsa

Einstein’ın yaptırdığı evlilik sözleşmesi
Albert Einstein, 1903 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vatandaşı ve zengin bir Sırp ailenin kızı olan Mileva Marić’le evlendi. Bu evlilikten Hans Albert ve Eduard olmak üzere 2 oğlu oldu.
Laurent Seksik adındaki yazarın kaleme aldığı ve Eduard Einstein’ın ağzından çıkan sözler şu şekilde:

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Dünyanın ez zeki adamı bile karısına böyle davranıyorsa

Einstein 1914 yılında eşi Mileva ile ilişkilerine neredeyse son verecek duruma gelmişlerdi. Üniversite aşkı olan bu ilişki artık bitmek üzereydi. Albert, eşi Mileva’ya çocuklarının hatrına bu ilişkiyi sürdürebileceğini ama istediği sözleşmeyi imzalaması gerektiğini söyledi.

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