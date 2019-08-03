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  3. 03 Ağustos 2019 14:30

'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

Türk zırhlı personel taşıyıcı "Ejder Yalçın"ın, Özbekistan Silahlı Kuvvetlerince kullanılmaya başlandığı bildirildi. Zırhlı personel taşıyıcıları kullanan Özbek askerler de Türk üretimi askeri araçtan çok memnun kaldıkların

'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

Türk zırhlı personel taşıyıcı "Ejder Yalçın"ın, Özbekistan Silahlı Kuvvetlerince kullanılmaya başlandığı bildirildi. Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent yakınlarındaki Çırçık poligonunda düzenlenen törenle, Türk zırhlı personel taşıyıcıları, askeri birimlere teslim edildi.

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'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

Törende, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un askeri donatımdan sorumlu yardımcısı Aybek İsmailov, Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi Genel Müdürü Kahraman Ermatov ve diğer Özbek askeri yetkililer hazır bulundu.

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'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

Burada konuşan Özbek askeri yetkililer, çok fonksiyonlu ve hızlı hareket etme kabiliyeti bulunan Ejder Yalçın zırhlı personel taşıyıcının, Özbekistan'ın askeri gücünün daha da artmasına hizmet edeceğini vurguladı.

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'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

Zırhlı personel taşıyıcıları kullanan Özbek askerler de Türk üretimi askeri araçtan çok memnun kaldıklarını ifade etti.

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