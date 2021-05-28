Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçü ile çiftçinin diyaloğu güldürdü

“Sorry Sorry diyorsun da niye iniyorsun”

Öz’ün “Ne yapıyorsun. Nerelisin sen. Yabancı bu herhalde. Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun” sözlerine, Kanadalı yamaç paraşütçüsü az Türkçesiyle “Sorry” (Üzgünüm). Acil iniş yaptım” yanıtını verdi. Bunun üzerine ise Öz, “Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada. Akrabalarını çağır insinler buraya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin” dedi.