Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekim ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 83,45 olurken, gözler ekim ayı enflasyon verisine çevrildi. İşte Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekim ayı enflasyon beklentisi...
Ekim ayının sonuna yaklaşırken gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Ekim ayına ilişkin enflasyon beklentileri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini açıklamasıyla belli oldu. İşte Ekim ayı enflasyonu beklentileri ve enflasyon verisinin açıklanacağı tarih...
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının 3 Kasım günü saat 10:00’da açıklanacak.
2022 EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ
TÜİK eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 83.45 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 84.5 gelmesi yönündeydi. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 80.21 olarak açıklanmıştı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117.66 ile ulaştırma oldu. Bunu yüzde 93.05'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2022 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.