Ekim ayının bu pazar erken seçim olsa anketinde dikkat çeken sonuçlar

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde seçmenlerin siyasal eğilimlerini ölçmek amacıyla, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 235 katılımcı yaptıkları araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı.