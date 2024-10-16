Ekim ayının bu pazar erken seçim olsa anketinde dikkat çeken sonuçlar
İktidarın yeni anayasa, muhalefetin ise erken seçim çağrılarıyla yoğrulan siyaset arenasındaki tüm dengelerin değiştiğini gösteren bir seçim anketi daha açıklandı. İşte Ekim ayının ilk haftasında yapılan ankette siyasi parti liderlerinin beğenilme oranları, erken seçim isteyen seçmen yüzdesi, vatandaşın ekonomik durumu ve siyasi partilerin son oyları belli oldu...
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde seçmenlerin siyasal eğilimlerini ölçmek amacıyla, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 235 katılımcı yaptıkları araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı.
Araştırma kapsamında dört temel başlık ele alındı:
1 - Erken seçim talebi
2 - Son bir yılda ekonomik durumdaki değişiklikler
3 - Siyasi parti liderlerinin kamuoyu nezdindeki beğeni ve beğenmeme oranları
4 - Bu pazar seçim olursa oy tercihi
Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti ?
Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti sorusuna katılımcıların yüzde 71,7’si kötüye gitti, yüzde 16,4’ü değişmedi, yüzde 11,9’u iyiye gitti yanıtını verdi.
Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır ?
( Fikrim Yok / Cevap Yok dağıtılmış hali )
Fikrim yok/Cevap yok seçeneği dağıtıldıktan sonra "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 58,5, hayır diyenlerin oranı yüzde 41,5 olarak ölçüldü.