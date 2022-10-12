Ekim ayının merakla beklenen seçim anketi yayınlandı: Bir partide dikkat çeken artış

Siyaset gündeminin hareketli geçtiği şu günlerde seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları hem vatandaşlar hem partiler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik gelişmeler, dış politika, iç siyasette yaşananlar seçmenlerde nasıl değişiklik gösteriyor? ORC Araştırma Şirketi aylık olarak yayınladığı araştırmalarda vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.