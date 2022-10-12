Ekim ayının merakla beklenen seçim anketi yayınlandı: Bir partide dikkat çeken artış
Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine sayılı zaman kala anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. ORC'nin 42 ilde 3 bin 680 kişiyle yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı.
Siyaset gündeminin hareketli geçtiği şu günlerde seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları hem vatandaşlar hem partiler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik gelişmeler, dış politika, iç siyasette yaşananlar seçmenlerde nasıl değişiklik gösteriyor? ORC Araştırma Şirketi aylık olarak yayınladığı araştırmalarda vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.
Son anket çalışması 42 ilde ve 3 bin 680 kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırmada "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt arandı. İşte merak edilen ekim ayı anketindeki çarpıcı sonuçlar...
10 PARTİNİN SONUÇLARI YAYINLADI
ORC’nin 7-10 Ekim 2022 tarihleri arasında 42 ilde toplam 3680 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 10 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı;
• AK Parti: %30,2
• CHP: %24,5
• İYİ Parti: %18,7
• HDP: %7,3
• MHP: %6,3
• Gelecek Partisi: %3,5
• DEVA Partisi: %2,4
• BTP: %1,8
• BBP: %1,7
• Türkiye Değişim Partisi: %1,5
• Diğer: %2,1