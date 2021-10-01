Ekinsiz tarla para basıyor! 60 ülkeye ihraç ediliyor

Gölde ham madde ve tuz üretiminin yazın 3-3,5 ay içerisinde gerçekleştirildiğini anlatan Tuz Gölü'ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, "Bu süre yaklaşık 1 buçuk milyon ton tuz elde ederiz. Elde ettiğimiz ürünün büyük çoğunluğunu yine ham madde olarak piyasada ihtiyaç olan yerlere, yaklaşık 400 bin tonunu da fabrikamızda katma değeri daha yüksek mamul madde haline getiririz" dedi.