Ekinsiz tarla para basıyor! 60 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'nin en büyük tuz kaynağı olan Tuz Gölü’nde hasat devam ediyor. Elde edilen 1,5 milyon ton tuzun büyük bir bölümü yurtiçinde değerlendirilirken bir kısmı da 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Ankara, Konya ve Aksaray'ın ortasındaki kapalı havzada bulunan, zengin mineral yapısı ile yaklaşık 250 milyon ton tuz rezervinin bulunduğu tahmin edilen Tuz Gölü'nde 1800'lü yılların başından günümüze tuz üretimi yapılıyor.
Gölde, 5 havuzda 18 kilometrekarelik bir alanda üretim yapılıyor. Üretim yapılan havuzlardaki suların çekilmesiyle tuz oluşumu başlıyor. Tuz kesme makineleri ile toplanan tuzlar kamyonlara aktarılarak toplanma alanına ve işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor.
Gölde ham madde ve tuz üretiminin yazın 3-3,5 ay içerisinde gerçekleştirildiğini anlatan Tuz Gölü'ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, "Bu süre yaklaşık 1 buçuk milyon ton tuz elde ederiz. Elde ettiğimiz ürünün büyük çoğunluğunu yine ham madde olarak piyasada ihtiyaç olan yerlere, yaklaşık 400 bin tonunu da fabrikamızda katma değeri daha yüksek mamul madde haline getiririz" dedi.
Çetiner, "2010'da başladığımız ihracatı yılda 200 bin ton seviyelerine çıkardık. Hedefimiz önümüzdeki 4, 5 yıl içinde bu rakamı 300 bine çıkarmak. İhracatı fabrikamızdan aldığımız, katma değeri yüksek mamul madde olarak yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa, Afrika kıtasında yaklaşık 10 ayrı ülke ve Uzak Doğu ülkeleriyle birlikte 60 ülkeye ulaştık" diye konuştu.