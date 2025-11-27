Ekmek fırınındaki denetimde ''yok artık'' dedirten iğrençlik
Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde 2 fırın mühürlenirken, zabıta ekiplerinin tespit ettikleri böcek türlerini tek tek saymalarıysa dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Hatay'da Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1 / 7
Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.
2 / 7
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.
3 / 7
Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.
4 / 7