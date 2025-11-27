  1. Anasayfa
  Ekmek fırınındaki denetimde ''yok artık'' dedirten iğrençlik!

Ekmek fırınındaki denetimde ''yok artık'' dedirten iğrençlik

Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde 2 fırın mühürlenirken, zabıta ekiplerinin tespit ettikleri böcek türlerini tek tek saymalarıysa dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Ekmek fırınındaki denetimde ''yok artık'' dedirten iğrençlik - Resim: 1

Hatay'da Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Ekmek fırınındaki denetimde ''yok artık'' dedirten iğrençlik - Resim: 2

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi. 

Ekmek fırınındaki denetimde ''yok artık'' dedirten iğrençlik - Resim: 3

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi. 

Ekmek fırınındaki denetimde ''yok artık'' dedirten iğrençlik - Resim: 4

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

