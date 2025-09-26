Ekmek teknesi yanarken bir kişi bile oralı olmadı... Yanından geçip gittiler

Alevlere teslim olan ekmek teknesindeki yangına müdahale etmeyen trafikteki diğer araç sürücülerine tepki gösteren sürücü V.D., "Trafikteki hiç kimse durmadı, bu kadar vicdansızlık olmaz. Biz olsak durur, tüpümüzü ve suyumuzu veririz. Her şeyimizi veririz. 5 litre su daha olsa bu araba yanmazdı. 2 litre su vardı döktüm, bir daha alev aldı ve 5 litre su daha olsa bu araba yanmazdı. Ülkemizin hali bu ne yazık ki" dedi.