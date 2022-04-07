Ekonomist Yeşilada: ''Oyun bitti, : Erdoğan hayal aleminde!''
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "hayal aleminde yaşadığını" belirterek, artık enflasyonu durdurmak için "radikal bir operasyon" gerektiğini söyledi...
Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerçeklerle bağlantısının koptuğunu belirterek, “Üç haneli enflasyona gidiyoruz” diye uyardı. Yeşilada’ya göre artık enflasyonu durdurmak için ‘radikal bir operasyon’ gerekli.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marttaki resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı.
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Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) martta tüketici fiyatlarının yüzde 11,93 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 142,68’i bulduğunu kaydediyor.
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Ancak iktidara göre ‘işler yolunda’. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, rekor enflasyon oranının ardından “Piyasada işler iyi ve canlı. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz” dedi.
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