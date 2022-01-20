Ekonomistlerden faiz yorumu: ''Yine model mi değişti ne oldu?''

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, yüzde 14 seviyesinde bulunan politika faizini sabit bıraktı. Kararın ardından güne 13,42 liradan başlayan dolar TL hafif geri çekilerek 13,38 lira seviyesine geriledi.



Peki ekonomistler Merkez Bankası’nın kararını nasıl değerlendirdi?