Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon tahminleri belli oldu
TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını 3 Şubat Cuma günü açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentileri neler? İşte 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan enflasyon beklenti anketi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon kararı öncesinde, piyasaların beklentisi sorgulanmaya başladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Peki, ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?
OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.
Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti.