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  3. 20 Mayıs 2017 10:56

Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı

Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skorla mağlup ederek, finale yükseldi. Fenerbahçe'nin ABD'li pivotu Ekpe Udoh gösterdiği müthiş performansla sosyal medyayı salladı...

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Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı

@jpinkman96: Gecenin bu saatinde kimi sınavını düşünür, kimi sevgilisini, ben yine Ekpe Udoh'u düşünürüm.

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Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı

@MAKrtoglu: Bonucci Chiellini Barzagli = EKPE UDOH abi adam üçüne birden denk ya koy Juventus savunmasına sırıtırsa namerdim

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Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı

@losgalactic: Abi Real Madrid bi Messi den bir de Ekpe UDOH'tan çekiyor. Allah yardımcıları olsun.

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