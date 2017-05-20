Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skorla mağlup ederek, finale yükseldi. Fenerbahçe'nin ABD'li pivotu Ekpe Udoh gösterdiği müthiş performansla sosyal medyayı salladı...
@jpinkman96: Gecenin bu saatinde kimi sınavını düşünür, kimi sevgilisini, ben yine Ekpe Udoh'u düşünürüm.
@MAKrtoglu: Bonucci Chiellini Barzagli = EKPE UDOH abi adam üçüne birden denk ya koy Juventus savunmasına sırıtırsa namerdim