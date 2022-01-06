EKPSS - Engelli kamu personeli alımı tercihleri başladı
2022/EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirmeleri için tercihler başladı.
2022 EKPSS tercihleri, 05-14 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresini girerek yapabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak tercih sayfasına ulaşabilirsiniz. EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM AİS)
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, kadro dağılımı şu şekilde: İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI ORTAÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI ÖN LİSANS MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI LİSANS MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:
1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.). 2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.). 3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.