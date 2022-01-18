EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercihleri 5-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. İşlemlerin bitişiyle birlikte sonuç tarihleri araştıtılmaya başlandı. Bu nedenle "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları hızlandı.
EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişi sonuç tarihine odaklanmış durumda... Şimdi sıkça "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih verildi mi?" sorusu geliyor.
1 / 3
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu tarihler baz alındığında bu yıl sonuçların 20 Ocak'ta duyurulması bekleniyor.
2 / 3
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
3 / 3