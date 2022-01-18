EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu tarihler baz alındığında bu yıl sonuçların 20 Ocak'ta duyurulması bekleniyor.