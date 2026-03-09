Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının ilk duruşması Silivri'de başladı. Duruşmada, savunma sırası ve salon düzeni nedeniyle gergin anlar yaşandı. Bunun üzerine mahkeme heyeti salonu terk etti. Mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerini davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti. Duruşma yarın saat 10.00'a ertelenirken, İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında gerginlik yaşandı.
İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu 7'si firari toplam 402 sanık, ilk kez Silivri'deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'nde hakim karşısına çıktı.
3 bin 809 sayfalık iddianame
11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu "örgüt lideri" olarak tanımlanıyor. İddianamede İmamoğlu; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İddianameye göre, İmamoğlu'nun 142 farklı eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan başlayarak 2 bin 352 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Duruşma salonunda gerginlik
Duruşmanın başlangıcında sanıkların kimlik tespiti işlemleri yapılırken, ortamda dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Söz almak isteyen ancak mahkeme başkanından onay alamayan Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında diyaloglar yaşandı. Mahkeme başkanı, salon düzeninin bozulduğu gerekçesiyle İmamoğlu’nu uyararak mikrofonun kapatılmasını istedi. "Bana bakarak konuşur musunuz?" çıkışı üzerine mahkeme başkanı, salonun bir düzeni olduğunu belirterek, izleyicilerin salonu terk etmemesi durumunda duruşmaya devam etmeyeceğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından mahkeme heyeti salonu terk ederek duruşmaya 13.30’a kadar ara verdi.
Özgür Özel de izledi
Duruşmayı yakından takip etmek isteyen çok sayıda isim sabahın erken saatlerinde Silivri'ye geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı izleyenler arasında yer alırken, kendisine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çeşitli belediye başkanları da eşlik etti. Kampüs çevresinde Jandarma ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri, duruşma süresince devam ediyor.