Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''

Duruşma salonunda gerginlik

Duruşmanın başlangıcında sanıkların kimlik tespiti işlemleri yapılırken, ortamda dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Söz almak isteyen ancak mahkeme başkanından onay alamayan Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında diyaloglar yaşandı. Mahkeme başkanı, salon düzeninin bozulduğu gerekçesiyle İmamoğlu’nu uyararak mikrofonun kapatılmasını istedi. "Bana bakarak konuşur musunuz?" çıkışı üzerine mahkeme başkanı, salonun bir düzeni olduğunu belirterek, izleyicilerin salonu terk etmemesi durumunda duruşmaya devam etmeyeceğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından mahkeme heyeti salonu terk ederek duruşmaya 13.30’a kadar ara verdi.