Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın mı anketi açıklandı

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme taşıdığı bir öneri üzerine kamuoyunun nabzını tuttu. Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yargılandığı davaların TRT'den canlı yayınlanması çağrısına halkın nasıl yaklaştığı soruldu.