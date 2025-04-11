Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın mı anketi açıklandı
Gözaltına alındıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu'nun davaları için hem CHP'nin hem de İmamoğlu'nun yaptığı "duruşmalar TRT'den yayınlansın" talebi halka soruldu. İşte parti parti, seçmen seçmen "Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın mı" anketinin sonuçları
Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme taşıdığı bir öneri üzerine kamuoyunun nabzını tuttu. Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yargılandığı davaların TRT'den canlı yayınlanması çağrısına halkın nasıl yaklaştığı soruldu.
Ankete göre AK Parti ve MHP seçmenlerinin büyük çoğunluğu yargılamaların TRT’de yayınlanmasına karşı çıkarken, CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi seçmenlerinin büyük bölümü bu öneriyi destekliyor.
Özellikle CHP seçmeninin yüzde 95,1’i yayından yana net tavır alırken, Zafer Partisi’nde bu oran yüzde 87, İYİ Parti’de yüzde 76,3 ve DEM Parti’de yüzde 79,9 olarak öne çıkıyor.
Evet, yayınlanmalı diyenlerin yüzde 60’ı buldu. Hayır, yayınlanmamalı diyenler yüzde 24’te kaldı. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 15.3