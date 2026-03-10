Ekrem İmamoğlu davasında ikinci gün de olaylı başladı: "Ağzımı bantla mı kapatacaksınız?"
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davasının ikinci gününde de tansiyon yükseldi. İmamoğlu, oturma düzeni nedeniyle mahkeme başkanıyla tartıştı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri’de hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada mahkeme başkanı ve İmamoğlu arasında tartışma yaşandı.
"Avukatlara kimlik kontrolü" gerginliği
Mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonunun kapısında avukatlara kimlik kontrolü yapılması gerginliğe neden oldu. Avukatlar bu durumun avukatlık kanununa aykırı olduğunu söylerken İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu heyetle görüşmesinin ardından avukatların kimlik kontrolü yerine sözlü beyanla duruşmaya girebileceğine karar verildi.
İmamoğlu: "Ağzımı bantla mı kapatacaksınız?"
İmamoğlu getirildikten sonra jandarma, kürsüye gitmesini engellemek amacıyla önüne sandalye koydu. İmamoğlu ise, “Ağzımı bantla mı kapatacaksınız, kimin önünü kesiyorsunuz? Hakim gelecek, neden koyduğunu söyleyecek. Ayaktayım, oturmuyorum. Böyle bir düzen yok. Hakim bey bunu yapmanız yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı” dedi.
Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma
Mahkeme başkanı ise, “O sizin takdiriniz”dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, “Kimden talimat aldınız?” diye sordu. Başkan ise, “Biz kimseden talimat almadık” dedi. İmamoğlu da, “Hakimlik yapacaksanız, yüce Türk yargısını temsil edecekseniz bizim de hakkımızı savunmak zorundasınız. Ben sizi de korumaya geldim” dedi. Mahkeme Başkanı, “Gereksiz polemiklere girmeyelim Ekrem Bey, benim sizin korumanıza ihtiyacım yok”dedi. İmamoğlu, mahkeme başkanına “Neden korkuyorsunuz, ben belki avukatıma sesleneceğim, niye almıyorsunuz?” diye sordu. Başkan ise, “Burası sizin avukatınıza sesleneceğiniz bir alan değil” dedi. Bunun üzerine avukatlar slogan atmaya başladı. Mahkeme başkanı ise, “Neden bağırıyorsunuz? Bu kadar bağırınca bir şey değişmiyor, ben sizi duyabiliyorum zaten. Oradaki uygulamanın amacı önceliği vekaleti olan avukatlara tanımaktı. Dün bize vekaleti olan avukatlardan şikayet aldık. Baro başkanıyla görüşüp bu kararımızdan döndük” dedi. Duruşma, tartışmanın ardından saat 11.05 sıralarında kimlik tespitiyle başladı. Kimlik tespitinin bitmesinin ardından iddianame özeti okunmaya başlandı.
"Kararınızı vermeden önce dinelemeniz gerektiğini düşünüyorum"
Savunmalar başlamadan önce söz alarak kürsüye gelen İmamoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi davalarından birisi. Elbette bir usule karar vereceksiniz ve kararı uygulayacaksınız. Bir listeden bahsettiniz. Dün bir bölümü yayınlandı, sonra o kargaşada ekrandan kaldırıldı ve ardından avukatlar bunu bir şekilde temin etti. Bu sizin kararınız ama kararınızı vermeden önce de dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmadınız, takdiriniz ama burada 'Sizi dinlemiyorum' ya da 'Size söz hakkı vermiyorum' demenizin yüce Türk yargısına uygun olmadığını düşünüyorum. Türk yargısı 'Adalet mülkün temelidir' ise, devletin temeliyse, sizin oradaki bakışınızla buradaki hiçkimse suçlu değil. Buradaki her arkadaşım adına bağımsız, ortada duran, adil davranan ve nihayetinde bir karar vermekle yükümlü olan bir görevi yapıyorsunuz. Kutsal bir görev. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı burada, şu an karşınızda, huzurunuzda. Bana 'Sizin önerinizi dinlemiyorum' demek baştan bu mahkemeye güven sorunu yaratır. Sonuçta sizin orada vereceğiniz karara kim karışabilir. Karar vereceksiniz, diyeceksiniz ki 'Ben böyle karar verdim, böyle bir listeyle yapacağım' Elbette herkes buna riayet gösterecek ya da bir şekilde buradaki düzen işleyecek ama 'İmamoğlu’nu dinlemiyorum, bu önerisini duymak istemiyorum' demeniz size sorun yaratır. Benim burada 10-15 dakikalık talebimi dinlemeniz sizi rahatlatır, heyetinizi rahatlatır. Yoksa benim burada miting yapacak halim yok." diye konuştu.