Ekrem İmamoğlu seçim stresini tekne turuyla attı

Yaklaşık 10 bin kişilik coşkulu bir kalabalığa konuşan İmamoğlu, ''İnşallah yarın yeni bir başlangıç olacak. İnşallah yarın demokrasinin yeniden filizlendiği pırıl pırıl bir gün olacak. Kendinizden emin olun. Yaptıklarınızı, sadece kendiniz için değil, 16 milyon insan için yaptığınızı asla unutmayın. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Göreceksiniz, çok güzel olacak. Başaracağız'' dedi. İmamoğlu, mitingin ardından gazetecilerle birlikte Beşiktaş'tan tekneye bindi. Gazetecilerle bol bol boğaz manzaralı fotoğraflar çektiren İmamoğlu, seçim stresinden uzak birkaç saat geçirmiş oldu. Fotoğraf çekimi sırasında renkli anlar yaşandı.

