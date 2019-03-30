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  3. 30 Mart 2019 16:01

Ekrem İmamoğlu seçim stresini tekne turuyla attı

CHP'nin İBB belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sürecinin son mitingini Beşiktaş'ta yaptı.

Ekrem İmamoğlu seçim stresini tekne turuyla attı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmalarının final mitingini Beşiktaş'ta yaptı.

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Ekrem İmamoğlu seçim stresini tekne turuyla attı

İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye başkan adayı Rıza Akpolat ile CHP milletvekilleri eşlik etti. Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce vatandaş, İmamoğlu ve Akpolat'a sevgi gösterilerinde bulundu.

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Ekrem İmamoğlu seçim stresini tekne turuyla attı

Mitingde ilk konuşmayı Akpolat yaptı. Akpolat'ın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sözü aldı. Kaftancıoğlu, ''Beşiktaş'ta ve İstanbul'da tarih yazacağız. Yeni bir başlangıçta buluşmak üzere'' dedi ve İmamoğlu'nu mikrofona çağırdı.

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Ekrem İmamoğlu seçim stresini tekne turuyla attı

Yaklaşık 10 bin kişilik coşkulu bir kalabalığa konuşan İmamoğlu, ''İnşallah yarın yeni bir başlangıç olacak. İnşallah yarın demokrasinin yeniden filizlendiği pırıl pırıl bir gün olacak. Kendinizden emin olun. Yaptıklarınızı, sadece kendiniz için değil, 16 milyon insan için yaptığınızı asla unutmayın. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Göreceksiniz, çok güzel olacak. Başaracağız'' dedi. İmamoğlu, mitingin ardından gazetecilerle birlikte Beşiktaş'tan tekneye bindi. Gazetecilerle bol bol boğaz manzaralı fotoğraflar çektiren İmamoğlu, seçim stresinden uzak birkaç saat geçirmiş oldu. Fotoğraf çekimi sırasında renkli anlar yaşandı.

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