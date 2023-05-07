Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde büyük provokasyon! Yaralılar var
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da taşlı saldırıya uğradı. Polis ekiplerinin saldırganlara müdahale etmemesi nedeniyle İmamoğlu konuşmasını sonlandırarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
Erzurum'da, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı düzenlendi. Bir süre otobüs üstünde konuşan İmamoğlu daha sonra otobüse geçti. Taşlı saldırganlara müdahale etmeyen polis ekiplerine tepki gösteren İmamoğlu, "Bunu seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz!" diye konuştu.
1 / 13
2 / 13
İmamoğlu şunları kaydetti:
"Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Hiç sorun yok. Aldatılmış gençler olabilir. Aldatılmış yöneticiler olabilir. Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı... Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz."
3 / 13
İmamoğlu, daha sonra bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
4 / 13