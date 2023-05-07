Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde büyük provokasyon! Yaralılar var

Erzurum'da, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı düzenlendi. Bir süre otobüs üstünde konuşan İmamoğlu daha sonra otobüse geçti. Taşlı saldırganlara müdahale etmeyen polis ekiplerine tepki gösteren İmamoğlu, "Bunu seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz!" diye konuştu.