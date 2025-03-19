Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında

Associated Press (AP), İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını, bunun hükümetin muhalefet liderlerine yönelik baskısının bir parçası olarak görüldüğünü belirtti. Haberde, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olduğu ve gözaltına alınmasının muhalefet tarafından demokratik süreçlere müdahale olarak kınandığı vurgulandı. ​