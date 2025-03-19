Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah operasyonuyla gözaltına alınması dış basında da yankı buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve 23 Mart'taki ön seçimlerin ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
Associated Press (AP), İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını, bunun hükümetin muhalefet liderlerine yönelik baskısının bir parçası olarak görüldüğünü belirtti. Haberde, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olduğu ve gözaltına alınmasının muhalefet tarafından demokratik süreçlere müdahale olarak kınandığı vurgulandı.
Bild, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığıyla duyurdu. Haberde, İmamoğlu’nun evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındığı ve ona “suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Üniversite diplomasının iptal edilmesinin, onun 2028’deki olası cumhurbaşkanlığı adaylığını tehlikeye atabileceği vurgulandı.
Bloomberg, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların artışı” olarak değerlendirirken, Barron’s, bu gelişmenin Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarı üzerindeki potansiyel etkilerine vurgu yaptı.