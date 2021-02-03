Eksi 40 derece havada bile donmuyor
Erzurum'da donmayan göl olarak bilinen Balıklı Göl, eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor. Etrafı karla dolu olmasına rağmen donmayan göl görenleri ise şaşkına çeviriyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü köyünde bulunan Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Balıklı Göl'ün en büyük özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması. Ayrıca yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu da iddia ediyor.
Şehirde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor. Etrafı kar kaplı olan gölün ise donmaması gören vatandaşları şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Öte yandan gölü kutsal olarak nitelendiren köylüler ise gölde yaşayan balıkları yem ve ekmek ile besliyor.
"Ateşe atlayan kadın balık, ateş ise su oldu" Gölün efsanesinin mağarada yaşayan çoban ve çobanın eşi ile başladığını belirten Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, "Bu gölün efsanesi gölün kenarında yaşayan çoban ve eşiyle başlıyor.