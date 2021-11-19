Eksi 40 derecede mini etek giyen kız hayatının şokunu yaşadı
Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Rusya'nın kuzey doğusunda yer alan Yakutistan'da çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor.
Yakutsk bölgesi de dahil Rusya'nın farklı noktalarında görünce bile adeta kemiklerinizi donduran görüntüler oldukça ilginç.
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Kimi insanların bir süre soğuğa maruz kaldığı için vücutlarında izler kaldığı da görülüyor.
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- 48 derecede donan benzin pompası.
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- 40 derecede mini etek giyip dışarıya çıkan kadının bacağı.
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