Ekspertiz yapılan otomobilde pes dedirten sonuç!
Konya’da bir vatandaş, satın almak istediği ikinci el otomobile yaptırdığı ekspertiz sonucunda hayatının şokunu yaşadı.
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Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere kadar uzandı. Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.
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Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.
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Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor. Dolandırıcıların bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yaptıkları pes dedirtiyor. Konya'da ekspertize götürülen aracın kontrolleri sırasında airbagden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş süngeri buldu.
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