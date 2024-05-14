Ekspertiz yapılan otomobilde pes dedirten sonuç!

Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor. Dolandırıcıların bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yaptıkları pes dedirtiyor. Konya'da ekspertize götürülen aracın kontrolleri sırasında airbagden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş süngeri buldu.