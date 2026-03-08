El freni çekilmeyen ve yokuşta kaymaya başlayan otomobil bir felakete yol açtı
Bursa'da yokuş aşağı park edilen ve el freni çekilmeyen otomobil, hızla ilerleyerek kaldırımda yürüyen dede ve iki torununa çarptı. Feci kazada 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, dedesi ve diğer torunu ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi, dikkatsizlik sonucu meydana gelen acı bir kazaya sahne oldu. Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde yaşanan olayda, markete gitmek için aracını park eden sürücü M.S., iddiaya göre aracın el frenini çekmeyi unuttu.
Eğimli yolda el freni çekilmeden bırakılan araç, bir süre sonra hareket ederek yokuş aşağı ivme kazandı. Yaklaşık 300 metre boyunca kontrolsüz şekilde hızlanan otomobil, o sırada kaldırımda el ele yürüyen 70 yaşındaki P.D. ve torunları 13 yaşındaki A.D. ile 11 yaşındaki Ö.D.’a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan dede ve torunları, araçla birlikte sürüklenerek site duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 11 yaşındaki Ö.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dede ve diğer torununun durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası büyük bir yıkım yaşayan anne E.G. hastaneye koşarken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
Uzmanlar, eğimli arazilerde park yaparken el freninin yanı sıra araçların vitese takılması (manuel araçlarda 1. vites veya geri vites, otomatik araçlarda 'P' konumu) ve tekerleklerin yönünün kaldırıma doğru çevrilmesi gerektiğini vurguluyor.