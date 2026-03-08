El freni çekilmeyen ve yokuşta kaymaya başlayan otomobil bir felakete yol açtı

Çarpmanın etkisiyle savrulan dede ve torunları, araçla birlikte sürüklenerek site duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 11 yaşındaki Ö.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dede ve diğer torununun durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası büyük bir yıkım yaşayan anne E.G. hastaneye koşarken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.