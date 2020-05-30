El freni tam çekilmeyen otomobil, merdivenlere uçtu

'AİLELERE DE DALABİLİRDİ' Öte yandan, aynı bölgede araçların sürekli yokuş aşağı kaydığını belirten mahalle sakinlerinden Can Kökemen, "Üçyol taraflarında devamlı araçlar yokuştan aşağıya kayıyor. Çocukların oynadıkları yerlerde, risk altına giriyor çocuklar ve aileler. Şu anda gördüğünüz gibi araba yine kaydı ve Allah'tan inşaat demirlerine takılarak durdu. Burada aileler oturuyor ailelere de dalabilirdi, ucuz kurtulduk" dedi.