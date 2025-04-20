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El frenini çekmeden araçtan inence olanlar oldu

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta durduktan sonra sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil park halindeki araçlara çarparak durabildi. O anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
El frenini çekmeden araçtan inence olanlar oldu - Resim: 1

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı. 

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El frenini çekmeden araçtan inence olanlar oldu - Resim: 2

Sürücünün peşinden koştuğu otomobil park halindeki araçlara çarparak durabildi. 

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El frenini çekmeden araçtan inence olanlar oldu - Resim: 3

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anları aynı caddede seyir halinde olan başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.(DHA)

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El frenini çekmeden araçtan inence olanlar oldu - Resim: 4
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