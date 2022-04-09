El frenini çekmeyi unuttu! Sonuç bu oldu...
İstanbul Çekmeköy'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü.
Kaza saat 23:00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi.
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İçerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü.
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Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı.
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