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  4. El frenini çekmeyi unuttu! Sonuç bu oldu...

El frenini çekmeyi unuttu! Sonuç bu oldu...

İstanbul Çekmeköy'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü. 

El frenini çekmeyi unuttu! Sonuç bu oldu... - Resim: 1

Kaza saat 23:00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. 

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El frenini çekmeyi unuttu! Sonuç bu oldu... - Resim: 2

İçerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü. 

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El frenini çekmeyi unuttu! Sonuç bu oldu... - Resim: 3

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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El frenini çekmeyi unuttu! Sonuç bu oldu... - Resim: 4

Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı. 

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