El kadar çocuklara anne baba eliyle korkunç işkence
Bursa'da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan karı - koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa’da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan H.R. (32) ile kocası R.E.İ.(37), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı.
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Ailenin bir yakını tarafından kaydedilen görüntülerde H.R.’ın, dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. R.E.İ. ile eşi H.R.’ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi.
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