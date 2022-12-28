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El kadar çocuklara anne baba eliyle korkunç işkence

Bursa'da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan karı - koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

El kadar çocuklara anne baba eliyle korkunç işkence - Resim: 1

Bursa’da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan H.R. (32) ile kocası R.E.İ.(37), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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El kadar çocuklara anne baba eliyle korkunç işkence - Resim: 2

Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı. 

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El kadar çocuklara anne baba eliyle korkunç işkence - Resim: 3

Ailenin bir yakını tarafından kaydedilen görüntülerde H.R.’ın, dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.

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El kadar çocuklara anne baba eliyle korkunç işkence - Resim: 4

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. R.E.İ. ile eşi H.R.’ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi.

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