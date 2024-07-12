El Nino bitti, La Nina başladı: Sıcak günlere veda ediyoruz
Uzmanlar, sıcak geçen ilk 6 ayın ardından küresel sıcaklıklarda düşüş beklendiğini açıkladı. Temmuz ayı itibariyle El Nino etkisinin bittiği, La Nina'ya geçiş yapıldığı belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino etkisinin sona ermesi ve La Nina etkisinin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte 2024'ün son 6 ayında, ilk 6 ayına kıyasla rekor sıcaklık görülme ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.
Avrupa Birliğine (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen haziran ayında küresel ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece, bir önceki en sıcak haziran olan 2023 haziran ayının ise 0,14 derece üzerine çıkarak 16,66 derece olarak ölçüldü. Böylece geçen ay, insanlık tarihinin en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti.
Haziranla birlikte, üst üste 13 ay sıcaklık rekoru kırılırken son 12 ayın (Temmuz 2023-Haziran 2024) küresel ortalama sıcaklığı, 1991-2020 ortalamasının 0,76 derece, 1850-1900 sanayi öncesi ortalamasının ise 1,64 derece üzerinde ölçülerek kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.
Yılın başından bu yana sıcaklık rekoru kırılan günler ve gelecek aylara dair sıcaklık tahminlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurnaz, 2024 yılının başından itibaren 182 günden 127'sinin en sıcak gün olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.