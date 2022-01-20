El Salvador, ''Bitcoin Şehri'' kurmayı planlıyor
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ederek dünyada bir ilke imza atan Orta Amerika ülkesi El Salvador, "Bitcoin Şehri" kurma, Bitcoin tahvili çıkarma ve volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma gibi girişimleriyle kripto para alanında adımlarını hızlandırıyor.
Bitcoin'i resmi bir ödeme aracı olarak tanıyan ilk ülke El Salvador, bu alandaki atılımlarıyla "kripto cennetine" dönüşmeyi hedefliyor.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğindeki Bitcoin girişimlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ederek dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanında adımlarını hızlandırıyor.
Gelen eleştirilere rağmen Bukele, El Salvador'u "kripto cennetine" dönüştürmeyi hedefliyor.
BİTCOİN'İ YASAL HALE GETİREREK TARİHE GEÇTİ
İlk olarak Bitcoin'in “yasal bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin Haziran 2021'de kongreden geçmesinin ardından tarihe geçen El Salvador, Eylül 2021'de de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu.
Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale geldi. O dönemde Devlet Başkanı Nayib Bukele, 200 Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu belirterek, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini vurguladı.