El Salvador, ''Bitcoin Şehri'' kurmayı planlıyor

Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale geldi. O dönemde Devlet Başkanı Nayib Bukele, 200 Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu belirterek, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini vurguladı.