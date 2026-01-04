Elazığ'da peş peşe deprem! Sarsıntıya düğün salonunda yakalandılar
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depreme düğün salonunda yakalanan davetlilerin yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.27’de, merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.85 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sivrice merkezli 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyülüklüğünde depremler meydana geldi.
VALİLİK: HASAR İHBARI YOK
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 03/01/2026 tarihinde saat 20:27’de 4.7 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.
DEPREME DÜĞÜN SALONUNDA YAKALANDILAR
Depreme düğün salonunda yakalanan davetliler kısa süreli panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde depremi hisseden kişinin panikle çevresini uyardığı anlar yer aldı.