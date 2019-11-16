Elazığ'da üretip tüm dünyaya satıyorlar
Türkiye'de ilk sırada Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajları üzerinde modern tesislerde üretilen alabalık 18 bin tona yükselirken, Somon üretiminde de bin tona ulaşıldı. Somon balığında da bin tonluk ilk hedef yakalandı. .
Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya Barajlarında hem üretim hemde istihdam her geçen gün artıyor. Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerde Alabalık üretimi yıllık 18 bin tona ulaşırken, Somon'da da bin tonluk ilk hedef yakalandı.
Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa'ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracatı ise bölgede bir firma yapıyor.
Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracatını gerçekleştirerek hem kentin hemde de bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.