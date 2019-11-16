Elazığ'da üretip tüm dünyaya satıyorlar

Elazığ'ın balık üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Özellikle alabalık ve somon üretimi de son dönemde çok gelişiyor. Bu bölge de üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı bir yer. Elazığ'da paketleme ve işleme tesisleri ve kafes alabalık üretimi var.