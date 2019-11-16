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  3. 16 Kasım 2019 18:05

Elazığ'da üretip tüm dünyaya satıyorlar

Türkiye'de ilk sırada Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajları üzerinde modern tesislerde üretilen alabalık 18 bin tona yükselirken, Somon üretiminde de bin tona ulaşıldı. Somon balığında da bin tonluk ilk hedef yakalandı. .

Elazığ'da üretip tüm dünyaya satıyorlar

Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya Barajlarında hem üretim hemde istihdam her geçen gün artıyor. Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerde Alabalık üretimi yıllık 18 bin tona ulaşırken, Somon'da da bin tonluk ilk hedef yakalandı.

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Elazığ'da üretip tüm dünyaya satıyorlar

Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa'ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracatı ise bölgede bir firma yapıyor.

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Elazığ'da üretip tüm dünyaya satıyorlar

Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracatını gerçekleştirerek hem kentin hemde de bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

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Elazığ'da üretip tüm dünyaya satıyorlar

Elazığ'ın balık üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Özellikle alabalık ve somon üretimi de son dönemde çok gelişiyor. Bu bölge de üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı bir yer. Elazığ'da paketleme ve işleme tesisleri ve kafes alabalık üretimi var.

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