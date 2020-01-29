Elazığ'da yapılacak konutlar böyle olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından 3.850 konutun yapımına başlandı. Depremzedeler için yapılacak konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Elazığ’da 3 bin 850 konutun yapım sürecini de başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, Yemişkent’te toplamda 10 bin konutluk yeni uydu kent inşasını gerçekleştireceklerini açıkladı.
Kurum dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sürsürü Mahallemizde olan enkaz civarında 10 binada inceleme yaptık. Dilek ve Petek sitelerinde 205 daire mevcut.
Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binaların ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binaları da riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alanda yeni yapacağımız çalışmaların projelerini arkadaşlarımız hazırlıyoruz. 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa alanında ise irtibat ofisimiz var. Vatandaşımız bu irtibat ofisine gelip, her türlü bilgiyi alabilirler.