Elazığ'ın kadın güvenlik korucuları babalarının izinde

Hilal Biçer, yaptığı açıklamada, babasının en büyük çocuğu olarak bu görevi omuzladığını söyleyerek, "Başlarda silahtan korkuyordum ama bu işe girdikten sonra farklı olduğunu gördüm. Bu üniformanın içerisine girmek çok farklı bir duygu. Vatanımı ve askerimi sevdiğim için bu işi seçtim." diye konuştu.



