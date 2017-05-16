Elazığ'ın kadın güvenlik korucuları babalarının izinde
Terörle mücadelede kritik noktalarda asker ve polisle omuz omuza mücadele veren Biçer ve Karabulut, görevlerini özveriyle sürdürüyor
Elazığ'da babalarından devraldıkları güvenlik korucusu görevini sürdüren iki kadın, vatan için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutuyor. İkisi de 20 yaşında olan Hilal Biçer ve Sümeyra Karabulut, diğer güvenlik korucularıyla Elazığ kırsalında görev yapıyor. Aldıkları zorlu eğitimin ardından babalarının yıllarca görev yaptığı dağları arşınlayan Biçer ve Karabulut, ekip arkadaşlarının da takdirini kazanıyor.
Terörle mücadelede kritik noktalarda asker ve polisle omuz omuza mücadele veren Biçer ve Karabulut, görevlerini özveriyle sürdürüyor.
Hilal Biçer, yaptığı açıklamada, babasının en büyük çocuğu olarak bu görevi omuzladığını söyleyerek, "Başlarda silahtan korkuyordum ama bu işe girdikten sonra farklı olduğunu gördüm. Bu üniformanın içerisine girmek çok farklı bir duygu. Vatanımı ve askerimi sevdiğim için bu işi seçtim." diye konuştu.